Henkel AG & Co. KGaA Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Henkel & Aktie erhält positive Bewertung in Branchenvergleich

Die Aktie von Henkel & erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,69 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" liegt Henkel & damit 17,52 Prozent über dem Durchschnitt (-4,83 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt -2,43 Prozent, wobei Henkel & aktuell 15,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 71,34 EUR für die Henkel &-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 71,26 EUR, was einem Unterschied von -0,11 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, wobei der letzte Schlusskurs mit 72,2 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,3 Prozent) liegt. Daher erhält die Henkel &-Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite basierend auf dem aktuellen Kursniveau beträgt 2,54 Prozent und liegt damit nur leicht (0,57 Prozent) unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte, 3,11). Die Redaktion vergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Henkel &. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henkel & 21, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" mit einem Durchschnitt von 33 als unterbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine positive Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt lässt die Bewertung der Henkel &-Aktie in verschiedenen Bereichen eine positive Tendenz erkennen, was Anleger positiv stimmen könnte.