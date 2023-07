Henkel AG & Co. KGaA Aktie: Jetzt ist alles möglich

Am 11.07.2023, 03:08 Uhr notiert die Aktie Henkel & an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 70.26 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Die Aussichten für Henkel & haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Henkel & verläuft aktuell bei 68,68 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 70,26 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,3 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 74,38 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Henkel &-Aktie der aktuellen Differenz von -5,54 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Anleger: Henkel & wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 4 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Sell" Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Henkel & beträgt das aktuelle KGV 23,88. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte" haben im Durchschnitt ein KGV von 335,31. Henkel & ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.