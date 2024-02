Henkel AG & Co. KGaA Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Henkel & vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich mit diesem Wert beschäftigten. Hingegen wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einstufen. Die Redaktion hat außerdem 4 positive und 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wurde der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Auf- oder Abwärtstrend abzeichnet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Henkel &-Aktie beträgt aktuell 71,46 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 70,64 EUR liegt. Das entspricht einer Abweichung von -1,15 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 72,46 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht um -2,51 Prozent ab. Auch hier erhält die Henkel &-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Henkel & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 21,89, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Henkel & eine Dividendenrendite von 2,54 % aus, was 0,6 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich also eine eher neutrale Einstufung für Henkel & basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.