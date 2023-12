Henkel AG & Co. KGaA Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Im Vergangenen Jahr hat die Aktie von Henkel eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt, was 19,54 Prozent über dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt -2,3 Prozent, wobei Henkel aktuell 17,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Henkel-Aktie 71,31 EUR beträgt, während der aktuelle Kurs bei 72,52 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 70,1 EUR, was zu einer weiteren Bewertung von "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Henkel in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Henkel in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Henkel-Aktie gute Bewertungen in Bezug auf Rendite, technische Analyse und Anleger-Stimmung erhält.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Henkel AG & Co. KGaA-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Henkel AG & Co. KGaA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Henkel AG & Co. KGaA-Analyse.

Henkel AG & Co. KGaA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...