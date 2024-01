Hengyi Petrochemical Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Hengyi Petrochemical betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,45 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Hengyi Petrochemical also als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Hengyi Petrochemical mit einem Wert von 15,93 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Chemikalien". Gemessen am durchschnittlichen KGV der Branche erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Hengyi Petrochemical geäußert wurden. Auch in den Kommentaren überwogen neutrale Themen. Auf Basis dieser Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat Hengyi Petrochemical im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,33 Prozent erzielt, was 1,86 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.