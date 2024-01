Hengyi Petrochemical Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Max Resource":

Die technische Analyse der Hengyi Petrochemical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 7,27 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 6,72 CNH, was einem Unterschied von -7,57 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,9 CNH wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-2,61 Prozent) lag und somit zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Hengyi Petrochemical-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Des Weiteren zeigt der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Somit resultiert insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was unter dem Mittelwert (1,76 Prozent) für diese Aktie liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Hengyi Petrochemical mit einer Rendite von -5,33 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt und auch über der mittleren Rendite der "Chemikalien"-Branche von -7,33 Prozent. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.