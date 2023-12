Hengyi Petrochemical Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Hengyi Petrochemical hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung erhalten, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Der Aktienkurs liegt derzeit -2,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Neutralbewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt die Distanz zum GD200 eine schlechte Langzeitperformance von -7,57 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung für die beiden Zeiträume führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hengyi Petrochemical liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 61,7 für einen Zeitraum von 25 Tagen führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemikalien-Branche hat die Hengyi Petrochemical in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,57 Prozent erzielt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch im Sektor "Materialien" liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 2,57 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich dies in den letzten Tagen geändert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung der Hengyi Petrochemical basierend auf technischen Analysen und Anleger-Sentiment.