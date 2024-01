Hengyi Petrochemical Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Hengyi Petrochemical: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktie von Hengyi Petrochemical weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als ein unrentables Investment eingestuft und erhält dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurden sowohl die Stimmung unter Investoren als auch die Diskussionsintensität im Internet untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität in Bezug auf die Aktie von Hengyi Petrochemical stark war. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Vergleich des Aktienkurses von Hengyi Petrochemical mit anderen Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche ergab, dass die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten bei -5,33 Prozent lag. Im Branchendurchschnitt fielen ähnliche Aktien um -6,63 Prozent, was bedeutet, dass Hengyi Petrochemical eine Outperformance von +1,3 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Hengyi Petrochemical um 1,3 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hengyi Petrochemical liegt derzeit bei 45,71, was als neutral eingestuft wird. Selbst bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Hengyi Petrochemical eine uneinheitliche Bewertung in den verschiedenen Kategorien, wobei die Dividendenrendite als besonders negativ hervorsticht. Anleger sollten daher die verschiedenen Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.