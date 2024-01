Hengxin Technology Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Hengxin liegt derzeit bei 65, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 69, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Hengxin bei 1,17 HKD liegt und damit 48,91 Prozent unter dem GD200 (2,29 HKD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 1,46 HKD, was einem Abstand von -19,86 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs von Hengxin als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung für Hengxin in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu anderen Aktien üblich ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hengxin insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.