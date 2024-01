Hengxin Technology Aktie: Jetzt wird es konkret!

Bei Hengxin hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hatte. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Hengxin in diesem Bereich also ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hengxin-Aktie beträgt aktuell 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,67 weniger volatil und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs also mit einem "Neutral"-Rating für Hengxin abgeschlossen.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Hengxin-Aktie beträgt 2,36 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,28 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -45,76 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 1,5 HKD und einem letzten Schlusskurs von 1,28 HKD eine Abweichung von -14,67 Prozent und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Hengxin also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Schließlich wird auch die Stimmung der Anleger in die Bewertung einbezogen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen rund um Hengxin betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt. Somit wird Hengxin hinsichtlich der Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.