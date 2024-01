Die Hengtong Optic-electric-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Hengtong Optic-electric verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,42 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Underperformance von -45,12 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit einem Rückgang von 39,05 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hengtong Optic-electric-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt mit 14,14 CNH um 17,26 Prozent über dem aktuellen Kurs von 11,7 CNH. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einem Wert von 12,54 CNH eine Abweichung von -6,7 Prozent auf. Aufgrund dieser Daten erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die negative Kommunikation über das Unternehmen Hengtong Optic-electric. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Insgesamt wurden 7 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal identifiziert, was zu einer "Schlecht" Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Hengtong Optic-electric-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und 65,33 für den RSI25 auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.