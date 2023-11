Hengtong Optic-electric Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Hengtong Optic-electric liegt bei 94,5, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,28 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für Hengtong Optic-electric liegt derzeit bei 14,49 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 12,41 CNH lag, ergibt sich ein Abstand von -14,35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 13,47 CNH ergibt sich eine Differenz von -7,87 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver und drei Tagen negativer Kommunikation. Allerdings gab es verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Hengtong Optic-electric, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls wichtig für die Bewertung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Hengtong Optic-electric.