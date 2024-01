Hengtong Optic-electric Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Hengtong Optic-electric. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten Tagen verstärkt in negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hengtong Optic-electric verschoben. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden auch über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hengtong Optic-electric in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Hengtong Optic-electric mit einer Rendite von -24,42 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 20,11 Prozent. Auch hier liegt Hengtong Optic-electric mit 44,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Hengtong Optic-electric aktuell mit dem Wert 46,28 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".