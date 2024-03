Hengtong Optic-electric Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die Hengtong Optic-electric zeigt der RSI einen Wert von 34,47, was als "Neutral" eingestuft wird. Über einen längeren Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 30,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Daraus ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Hengtong Optic-electric derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 13,36 CNH, während der Kurs der Aktie bei 13,38 CNH liegt, was einer Abweichung von +0,15 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 11,64 CNH, was einer Abweichung von +14,95 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut" einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Hengtong Optic-electric waren. Auch aktuell überwiegen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings ergaben tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich hat die Hengtong Optic-electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,34 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -11,26 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Hengtong Optic-electric um 0,45 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem Rating von "Neutral" in dieser Kategorie.