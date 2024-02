Hengtong Optic-electric Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (bzw. RSI25 für 25 Tage). Der RSI des Hengtong Optic-electric liegt bei 23,64, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,7, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut" Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für das Unternehmen Hengtong Optic-electric. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut" Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Hengtong Optic-electric mit -16,34 Prozent um mehr als 2 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Hengtong Optic-electric mit -13,49 Prozent um 2,86 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral" Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Hengtong Optic-electric liegt bei 13,52 CNH, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 11,45 CNH, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird Hengtong Optic-electric auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral" Rating versehen.