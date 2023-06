Hengtong Optic-Electric veröffentlicht ESG-Bericht 2022 auf der PT Expo

Peking (ots/PRNewswire) -PEKING, 9. Juni 2023 /PRNewswire/-- Während der 31. China International Information and Communications Exhibition (PT Expo) am 5. Juni hielt Hengtong Optic-Electric die Konferenz zur Veröffentlichung der neuen Produkte und des globalen ESG-Berichts (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für das Jahr 2023 ab. Die Veranstaltung markierte die offizielle Veröffentlichung des „ESG-Berichts 2022 von Hengtong Optic-Electric". Dieses Jahr ist für Hengtong Optic-Electric von besonderer Bedeutung, da das Unternehmen sein 30-jähriges Bestehen und seinen 20-jährigen Börsengang feiert.Die Veröffentlichung des ESG-Berichts, der während der PT Expo stattfand, zeigte die Leistung und das Engagement von Hengtong Optic-Electric in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance. Als weltweit renommierter Marktführer in der optischen Kommunikationsbranche hat Hengtong Optic-Electric eine umfassende Industriekette, Systemlösungen sowie technische Betriebs- und Wartungsdienste entwickelt. Das Unternehmen bietet innovative und hochwertige Produkte und Dienstleistungen für den Markt in verschiedenen Bereichen wie Rechenleistungsnetze, maritime Nachrichtenübermittlung, Ultrahochspannungs-Seekabelübertragung und Windenergieerzeugung.Während der Release-Konferenz präsentierte Hengtong Optic-Electric den „2022 Hengtong Optic-Electric ESG Report", der aus fünf Abschnitten besteht: Unternehmensverantwortung, Produktqualität, grüne und kohlenstoffarme Initiativen, Talententwicklung und soziale Verantwortung. In dem Bericht wurde dargelegt, wie Hengtong Optic-Electric im Jahr 2022 seiner Verantwortung gegenüber wichtigen Stakeholdern wie Aktionären, Kunden, Partnern, Mitarbeitern, der Umwelt und der Gesellschaft nachgekommen ist. Darüber hinaus wurde die Leistung des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung hervorgehoben.David Tan, Präsident der Hengtong International Business Group und Direktor des ESG-Ausschusses von Hengtong Optic-Electric, erklärte, dass das Unternehmen auch in Zukunft seiner sozialen und ökologischen Verantwortung und Verpflichtung nachkommen werde. Hengtong Optic-Electric strebt eine nachhaltige Entwicklung an, indem es seine ESG-Leistung kontinuierlich verbessert und steigert. Es wird den Prozess der digitalen Transformation und der intelligenten Modernisierung in der Branche beschleunigen und dabei Offenheit, Zusammenarbeit, gemeinsames Bauen und Nutzen aufrechterhalten. Hengtong Optic-Electric wird auch in Zukunft die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Gesellschaft im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung fördern und einen neuen Beitrag zum Aufbau moderner Industrien leisten.Auf der diesjährigen PT Expo präsentierte Hengtong Optic-Electric seine Lösungen und Anwendungserfolge in sieben wichtigen Bereichen: Rechenleistungsnetze, 5G und Future 5G (F5G), maritime Nachrichtenübermittlung, industrielles Internet, intelligente Städte, neue Technologien und Materialien sowie ESG-Praktiken. Diese Ausstellung wurde zu einem der Höhepunkte der Veranstaltung und fand große Beachtung.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2097638/2691d77b000d879893831817bb6c9b3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hengtong-optic-electric-veroffentlicht-esg-bericht-2022-auf-der-pt-expo-301847167.htmlPressekontakt:Hui Yuan,yuanh@htgd.com.cnOriginal-Content von: Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell