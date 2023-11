Hengton Logistics Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Hengtong Logistics-Aktie weist in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0,47 Prozent auf, was 4,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hengtong Logistics-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 76,53 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 59, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Analysten haben auf sozialen Plattformen die überwiegend positiven Kommentare und Themen rund um Hengtong Logistics gemessen und bewerten die Stimmung daher als "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen führt jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Hengtong Logistics-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -25,78 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 10,21 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".