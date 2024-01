Hengton Logistics Aktie: Ist das wirklich normal?

Der gleitende Durchschnittskurs der Hengtong Logistics beträgt derzeit 12,45 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 9,86 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -20,8 Prozent, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Im Gegensatz dazu steht der GD50 für die letzten 50 Tage bei 9,94 CNH, was einer Abweichung von -0,8 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem in sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zu Hengtong Logistics veröffentlicht wurden. Jedoch zeigen weitere Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles KGV von 52,58 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Hengtong Logistics in der "Energie"-Branche eine Rendite von -32,75 Prozent erzielt hat, was mehr als 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenfalls liegt die Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche mit 6,32 Prozent deutlich über der Rendite von Hengtong Logistics. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt kann die Aktie von Hengtong Logistics anhand der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Kriterien und des Branchenvergleichs als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet werden.