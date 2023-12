Die Hengtai Securities-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Hengtai Securities wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,68 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,17 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Hengtai Securities bei 2,04 HKD und ist damit -8,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -17,41 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hengtai Securities zeigt, dass die Aktie überkauft ist, mit einem Wert von 78 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auf der anderen Seite zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Hengtai Securities in Bezug auf die RSI-Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden bietet die Hengtai Securities derzeit keine Dividendenrendite an, im Gegensatz zum Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte. Dies bedeutet, dass Investoren, die in diese Aktie investieren, einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,72 Prozentpunkten erzielen könnten. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.