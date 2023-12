Hengli Petrochemical Aktie: Der ganz große Wurf!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Hengli Petrochemical in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine Bewertung von "Gut". Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich mehr über Hengli Petrochemical diskutiert als üblich, zudem ist eine steigende Aufmerksamkeit festzustellen. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Diese werden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Zusätzlich wurden diese Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 3 Schlecht- und 5 Gut-Signale. Aus diesem Bild lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten. Insgesamt ergibt sich somit zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Hengli Petrochemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -8,3 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hengli Petrochemical im Branchenvergleich um -5,93 Prozent underperformed hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,3 Prozent im letzten Jahr, und Hengli Petrochemical lag 5,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Hengli Petrochemical beträgt 78,16, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 74,8, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" resultiert. Auf Basis dieses Gesamtbildes erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.