Hengli Petrochemical Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Hengli Petrochemical können über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet werden. Die Aktie zeigte dabei nur eine geringe Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten. Anleger haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hengli Petrochemical unterhalten. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut". Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Aktienkurs von Hengli Petrochemical erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,01 Prozent, was 4,31 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -22,7 Prozent, wobei Hengli Petrochemical aktuell 4,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Hengli Petrochemical auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -13,12 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt einen "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".