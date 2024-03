Hengli Petrochemical Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Hengli Petrochemical als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hengli Petrochemical-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 31,18, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 33,71, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Index.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator und zuletzt war die Aktie von Hengli Petrochemical Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings zeigen weiterführende Studien auf, dass auch einige negative Signale abgegeben wurden, was zu einer gemischten Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hengli Petrochemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,97 CNH. Der letzte Schlusskurs (12,93 CNH) weicht um -7,44 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Kriterium des Anleger-Sentiments als neutral bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine gemischte Bewertung für Hengli Petrochemical auf dieser Ebene.