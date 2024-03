Hengli Petrochemical Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Aktienkurs von Hengli Petrochemical hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Sektor "Materialien" eine Rendite von -27,88 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche mit -20,83 Prozent um 7,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Hengli Petrochemical gesprochen, was zu der Bewertung "Gut" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Hengli Petrochemical nun 13,9 CNH erreicht, während die Aktie selbst bei 13,23 CNH notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,82 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu steht der GD50 der letzten 50 Tage bei 12,55 CNH, was einem Abstand von +5,42 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was mit "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hengli Petrochemical-Aktie ein "Gut"-Rating.