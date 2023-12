Hengkang Medical Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von New Journey Health zeigt eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete im betrachteten Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Journey Health liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Arzneimittelbranche, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -13,45 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche und dem Gesundheitspflegesektor zu einer Unterperformance führt. Dies führt zu einem schlechten Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.