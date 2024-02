China Renaissance Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

In den letzten Wochen konnte bei China Renaissance keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält China Renaissance in diesem Bereich daher ein "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist China Renaissance mit einem KGV-Wert von 14,42 eine günstige Bewertung auf. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt der Wert 43 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher kann die Aktie aufgrund des niedrigen KGV als "günstig" eingestuft werden.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance der letzten 12 Monate erzielte China Renaissance eine Unterperformance von -14,5 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Branche "Kapitalmärkte". Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors liegt die Performance 13,84 Prozent darunter, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Renaissance liegt bei 50, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, bestätigt ebenfalls diese Einschätzung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass China Renaissance in den verschiedenen analysierten Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhält, was auf eine gemischte Performance des Unternehmens hindeutet.