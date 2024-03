Hengkang Medical Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Journey Health liegt bei 113,74, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Diese Kennzahl zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Gesundheitsbranche als neutral bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Anlegerbewertung führt. Es gab überwiegend positive Diskussionen über das Unternehmen, wobei an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen diskutiert.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat New Journey Health in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -48,74 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Gesundheitspflegebranche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -25,56 Prozent, wobei New Journey Health mit 23,18 Prozent ebenfalls darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt New Journey Health mit 0 Prozent auch unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Arzneimittel" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent auf. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingeschätzt und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.