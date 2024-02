Hengkang Medical Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Aktienkurs von New Journey Health hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur Branchenperformance der Gesundheitspflege einen Rückgang von -28,08 Prozent verzeichnet, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Arzneimittelbranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -26,87 Prozent, wobei New Journey Health mit 1,21 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei New Journey Health verschlechtert. Dies führt zu einer Beurteilung der Aktie als "Schlecht". Allerdings wurde gleichzeitig eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält New Journey Health in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die New Journey Health-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,66 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,58 CNH liegt, was einer Abweichung von -29,51 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,82 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -8,51 Prozent. Zusammenfassend wird New Journey Health daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt New Journey Health mit einem Wert von 125,33 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dessen erhält die Aktie auch auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.