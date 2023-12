Hengdian Tospo Lighting Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Hengdian Tospo Lighting hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die in einem positiven Verhältnis zum Aktienkurs steht. Mit einer Differenz von +0,94 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

In den sozialen Medien wurde überwiegend positiv über die Hengdian Tospo Lighting diskutiert. Die Stimmungsanalyse ergab daher eine "Gut"-Einschätzung für das Unternehmen. Es gab insgesamt drei positive und ein negatives Feedback in den letzten Tagen, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hengdian Tospo Lighting derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Wert des GD200 liegt bei 14,32 CNH, während der Aktienkurs bei 12,45 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,06 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 13,36 CNH, was einer Abweichung von -6,81 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Hengdian Tospo Lighting ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,34 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt kann die Hengdian Tospo Lighting anhand der Dividendenpolitik, Anlegerstimmung, technischen Analyse und fundamentalen Kriterien eine insgesamt durchschnittliche Bewertung erwarten.