Hengdian Tospo Lighting Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Hengdian Tospo Lighting-RSI beträgt die Ausprägung 26,98, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,89 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,95 CNH mit dem aktuellen Kurs von 12,85 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 13,1 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,91 Prozent) liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hengdian Tospo Lighting liegt bei einem Wert von 15, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus fundamentalen Kriterien führt, da die Aktie im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Hengdian Tospo Lighting mit einer Rendite von -32,75 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,34 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.