Hengdian Tospo Lighting Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Hengdian Tospo Lighting-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,34 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 10,12 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -24,14 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 12,06 CNH, wobei der letzte Schlusskurs um -16,09 Prozent darunter liegt. Daraus resultiert ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hengdian Tospo Lighting-Aktie beträgt 63, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 68,4, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hengdian Tospo Lighting. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Hengdian Tospo Lighting-Aktie im vergangenen Jahr um 17,48 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -16,94 Prozent, und Hengdian Tospo Lighting liegt aktuell 16,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.