Hengdian Tospo Lighting Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Hengdian Tospo Lighting zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bewertungskategorien. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Ebenso ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hengdian Tospo Lighting mit 15,43 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher neutral bewertet. Auch die Dividendenrendite von 2,59 Prozent ist etwas höher als der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,34 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,12 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -24,14 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Eine ähnliche "Schlecht"-Bewertung ergibt sich auch auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei einer Abweichung von -16,09 Prozent.

Insgesamt erhält die Hengdian Tospo Lighting-Aktie gemischte Bewertungen, mit einer Tendenz zu negativen Einschätzungen in verschiedenen Bereichen.