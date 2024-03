Hengdian Tospo Lighting Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Derzeit schüttet Hengdian Tospo Lighting nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, mit einem Unterschied von 0,98 Prozentpunkten (2,59 % gegenüber 1,61 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich zunehmend im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Hengdian Tospo Lighting-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hengdian Tospo Lighting aktuell bei 13,09 CNH, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 10,99 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -16,04 Prozent aufgebaut. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 11,61 CNH angenommen, was einer aktuellen Differenz von -5,34 Prozent und damit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Hengdian Tospo Lighting bei 15,43, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.