Hengdian Entertainment Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen bezüglich des Unternehmens Hengdian Entertainment. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie mit "Gut" seitens der Redaktion.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Kaufsignalen ergeben. Konkret gab es 7 "Gut"-Signale (bei einem "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hengdian Entertainment liegt aktuell bei 24,89 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis wird das Wertpapier weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Aktie von Hengdian Entertainment eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hengdian Entertainment war ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Hengdian Entertainment von 17,91 CNH mit +7,83 Prozent Entfernung vom GD200 (16,61 CNH) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 15,63 CNH auf, was einem Abstand von +14,59 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive Einschätzung der Aktie von Hengdian Entertainment auf Basis der Anlegerstimmung, des RSI und der technischen Analyse.