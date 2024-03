Hengdian Entertainment Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse zeigt, dass die Hengdian Entertainment-Aktie trendfolgende Indikatoren aufweist, die anzeigen, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 16,84 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 17,27 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,55 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Hengdian Entertainment eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,73 CNH, was über dem letzten Schlusskurs (+9,79 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der kurzfristigen Analysebasis. Zusammenfassend wird Hengdian Entertainment basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Hengdian Entertainment gezeigt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält Hengdian Entertainment daher eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Hengdian Entertainment. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben acht Handelssignale für Hengdian Entertainment identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Hengdian Entertainment von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass für Hengdian Entertainment eine Ausprägung von 19,86 vorliegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,86, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem "Gut"-Rating führt.