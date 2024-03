Hengdian Dmegc Magnetics Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Hengdian Dmegc Magnetics 13. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Hengdian Dmegc Magnetics weder unterbewertet noch überbewertet, was der Grund für die "Neutral"-Einschätzung der Redaktion in dieser Kategorie ist.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch hat die Diskussion in Bezug auf das Unternehmen Hengdian Dmegc Magnetics in den letzten Tagen vermehrt negative Themen aufgegriffen. Aufgrund statistischer Auswertungen ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment, da in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale vorherrschten.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Hengdian Dmegc Magnetics. Die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Tendenz.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Hengdian Dmegc Magnetics eine Rendite von -25,33 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche in den letzten 12 Monaten bei -8,12 Prozent, wobei Hengdian Dmegc Magnetics mit 17,21 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie von Hengdian Dmegc Magnetics im vergangenen Jahr.