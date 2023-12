Hengdian Dmegc Magnetics Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hengdian Dmegc Magnetics steht bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) ähnlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Hengdian Dmegc Magnetics bei -28,64 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 17,65 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt die Rendite von Hengdian Dmegc Magnetics mit 46,29 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Diese Punkte führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Hengdian Dmegc Magnetics-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hengdian Dmegc Magnetics derzeit eine Rendite von 2,27 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 % in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten". Damit wird die Dividendenrendite als "Gut" eingestuft, basierend auf der Differenz von 1,25 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt.