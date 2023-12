Hengdian Dmegc Magnetics Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Dividendenrendite von Hengdian Dmegc Magnetics beträgt derzeit 2,27 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 1,47 Prozent für diese Aktie. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Hengdian Dmegc Magnetics eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hengdian Dmegc Magnetics diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hengdian Dmegc Magnetics beträgt derzeit 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weder unter- noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Hengdian Dmegc Magnetics im letzten Jahr eine Rendite von -24,86 Prozent erzielt, was 38,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 18,61 Prozent, und Hengdian Dmegc Magnetics liegt aktuell 43,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.