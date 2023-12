Hengdeli HoldingsADR Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Hengdeli hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Meinungsäußerungen analysiert, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Hengdeli in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,25 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -65,72 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 24,47 Prozent gestiegen sind. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 9,33 Prozent im letzten Jahr deutlich über der Performance von Hengdeli, die um 50,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Hengdeli ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Hengdeli beträgt derzeit 0 %. Im Vergleich dazu liegt der Branchendurchschnitt ("Spezialität Einzelhandel") bei 6,19 %. Diese Differenz von 6,19 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet sowie die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf Hengdeli, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hengdeli zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Hengdeli bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Neutral".