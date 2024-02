Hengdeli Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hengdeli ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Hengdeli in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,41 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -35,34 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Hengdeli 26,42 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Hengdeli ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hengdeli-Aktie liegt bei 18,18 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 47,27 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse der Hengdeli-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,14 HKD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,135 HKD, was einen Unterschied von -3,57 Prozent darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,13 HKD) zeigen ähnliche Werte, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält Hengdeli somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.