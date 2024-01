Hengdeli Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Hengdeli-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,14 HKD verzeichnet, was eine Abweichung von +5,71 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,148 HKD bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,14 HKD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein positives Rating für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenpolitik von Hengdeli erhält hingegen eine negative Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine Differenz von -6,17 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Hengdeli-Aktie eine Rendite von -37,5 Prozent, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Hengdeli mit 56,06 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Auf der fundamentalen Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hengdeli mit 26,32 unter dem Branchendurchschnitt von 32,54, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Daher erhält das Unternehmen eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.