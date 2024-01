Hengbao Aktie: Das ist ein Hammer

Die Hengbao wird derzeit technisch betrachtet und auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 beträgt 8,57 CNH, während der Aktienkurs bei 7,68 CNH liegt, was einer Abweichung von -10,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,13 CNH lässt die Aktie mit einer Abweichung von -5,54 Prozent als "Schlecht"-Wert erscheinen.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hengbao derzeit bei 35,54, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Hengbao derzeit einen Wert von 54,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 63 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.