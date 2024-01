Hengbao Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der Hengbao-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,54 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 7,55 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (8,12 CNH) liegt über dem aktuellen Kurs (-7,02 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hengbao eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Im Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Hengbao-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 41,25 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Hengbao zu beobachten war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wird jedoch festgestellt, dass über Hengbao deutlich mehr diskutiert wurde als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.