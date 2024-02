Hengbao Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was wiederum neue Einschätzungen für Aktien zur Folge hat. Bei Hengbao wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs hat Hengbao derzeit eine negative Differenz von -1,31 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Hengbao mit 6,24 CNH derzeit -11,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -23,34 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hengbao liegt bei 5,56, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,18 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.