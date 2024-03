Hengbao Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Dividendenrendite der Hengbao-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 1,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund hat die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite bezieht sich auf die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die Redaktion die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Hengbao war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Zusammenfassend erhielt die Aktie von Hengbao bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hengbao bei 7,96 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 7 CNH aufweist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hatte einen Stand von 6,6 CNH, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wurde die Aktie mit einer Gesamtnote von "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hengbao-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".