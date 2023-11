Hengan Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Hengan International Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Hengan liegt bei 69,44 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 34,43 und bestätigt ebenfalls eine "neutral" Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sowohl für 50 als auch für 200 Tage betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für Hengan liegt bei 31,05 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 28 HKD (-9,82 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 26,1 HKD, was über dem letzten Schlusskurs (+7,28 Prozent) liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Hengan daher mit einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren bewertet.

Die Dividendenrendite von Hengan liegt aktuell bei 6,11 Prozent, etwas niedriger als der Branchendurchschnitt von 6,28 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hengan weist ein KGV von 15,21 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 26,39. Daher wird die Aktie als "gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.