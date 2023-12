Hengan Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie von Hengan wird von der Redaktion aufgrund ihrer Dividendenpolitik neutral bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 6,11 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 6,21) liegt. Dies bedeutet, dass die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Die Anlegerstimmung zu Hengan ist derzeit negativ, wie Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen über den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Hengan als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 16,09 liegt, was 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 26 liegt. Daher erhält Hengan eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine positive Dynamik der Aktie hin. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 20,59, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 42,95, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie von Hengan daher mit "Gut" bewertet.

Hengan kaufen, halten oder verkaufen?

