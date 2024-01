Hengan Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Hengan International Group":

Der Relative Stärke-Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der 7-Tage-RSI für die Hengan-Aktie liegt bei 61, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 46,72 ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Hengan daher ein neutrales Rating basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Hengan derzeit ein Verhältnis von 5 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -1,25 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Hengan als schlecht.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Hengan aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 16,48 liegt sie insgesamt 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 27,38 im Segment "Persönliche Produkte". Daher erhält die Aktie eine gute Bewertung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz führen daher zu einer neutralen Bewertung von Hengan auf dieser Stufe.