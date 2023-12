Heng Tai Consumables Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) der Heng Tai Consumables liegt bei 83,33 und deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Heng Tai Consumables in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,82 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -35,84 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite sogar um 45,49 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Heng Tai Consumables war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Heng Tai Consumables 5,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.