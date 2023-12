Heng Tai Consumables Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Heng Tai Consumables liegt bei 61,54, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 71, was als überkaufte Situation interpretiert wird und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor hat die Heng Tai Consumables im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,18 Prozent erzielt, was 30,34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -18,48 Prozent, und die Heng Tai Consumables liegt aktuell 22,69 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Heng Tai Consumables eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,44 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,44 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Heng Tai Consumables festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.