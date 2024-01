Heng Hup Holdings Ltd Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Das Gesprächsthema unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Heng Hup war weder positiv noch negativ. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Heng Hup-Aktie gemäß trendfolgender Indikatoren gut abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,194 HKD liegt, was einer Abweichung von +7,78 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Heng Hup somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,18 HKD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls einer Abweichung von +7,78 Prozent entspricht. Somit wird die Heng Hup-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen. Insgesamt wird Heng Hup basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heng Hup bei 45,24, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Heng Hup derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Heng Hup von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

